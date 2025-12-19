В Госдуме рассказали, когда в России будет следующая короткая рабочая неделя

Светлана Бессараб напомнила о празднике 23 февраля.

.Ближайшая короткая рабочая неделя на территории России фиксируется в период с 24 по 27 февраля. Соответствующий комментарий журналистам новостного агентства "РИА Новости" сделала член профильного комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Парламентарий уточнила, что с учетом праздничного понедельника, сотрудники будут выполнять свои обязанности всего четыре дня, вместо обычных пяти в неделю.

Напомним, что День защитника Отечества отмечается по стране ежегодно 23 февраля.

