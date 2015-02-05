  1. Главная
Короткая рабочая неделя в Ленобласти закончится туманом и дождями
Сегодня, 15:47
Короткая рабочая неделя в Ленобласти закончится туманом и дождями

Днем столбик термометра поднимется до значений от +6 до +11 градусов. 

В предстоящую пятницу, 7 ноября, в Ленинградской области ожидается переменно-облачная погода. Значительного колебания атмосферного давления не произойдет. Порывы юго-западого и западного ветра достигнут 4-9 м/с.

В ночное время суток в западных частях региона пройдут кратковременные слабые дожди. Температура воздуха опустится до диапазона от +4 до +9 градусов. 

В дневные часы подавляющую часть территории ожидает дождливая погода с небольшими осадками, в отдельных зонах возможен умеренный дождь. Утро начнется с образования туманных участков. Днем столбик термометра поднимется до значений от +6 до +11 градусов. 

Ранее мы сообщили о том, что в  четверг Петербург окажется на периферии циклона.

Фото: Pxhere; ФГБУ "Северо-Западное УГМС"

