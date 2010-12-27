В Госдуме прокомментировали статью американцев о неспособности Украины вернуть Крым

Эксперт: приятно читать такие материалы, но реальных шагов Америка не предпримет.

Автор аналитического журнала The National Interest Дуг Бэндоу опубликовал статью, в которой рассказал о невозможности Украины вернуть Крым. В частности, он напомнил Киеву, что полуостров был отвоеван у Турции более двух веков назад и оставался российским, пока в 1954 году Хрущев не подарил его Украине. Бэндоу отметил, что большую часть населения Крыма составляют этнические русские, поэтому у Украины нет никаких шансов вернуть полуостров. Тем более Россия не позволит сделать этого. Редакция издания "ПолитЭксперт" связалась с депутатом Государственной думы Федерального собрания РФ от Севастополя Дмитрием Беликом и попросила его прокомментировать статью американца.

Как рассказал депутат "ПолитЭксперту", Америка еще не скоро признает присоединение Крыма к России. В настоящее время это серьезный рычаг давления на нашу страну, от которого США не откажется еще долго. Тем не менее, "приятно читать такие материалы в зарубежных СМИ, но реальных шагов американской администрации в ближайшее время не будет", — добавил Белик "ПолитЭксперту".

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