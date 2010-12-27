Эксперт рассказал когда россияне получат визы США

Напомним, что Генконсул РФ Александр Писарев сообщил, что США "фактически прекратили" выдачу виз россиянам

В связи с гибелью россиянина Александра Курганова в США, Генеральный консул РФ в Хьюстоне Александр Писарев сообщил, что США практически полностью ограничили выдачу виз гражданам России, в том числе в гуманитарных случаях.

По мнению политического аналитика международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислава Бышока, Штаты "пикируют" против России по разным направлений, так как та, по их мнению, стоит на пути. По его мнению, ожидать смягчения визового режима со стороны США ждать не приходится. Он утверждает, что Америка может зайти далеко в своем антироссийском поведении. Об этом он сообщает ФБА "Экономика Сегодня".

"В последнее время дипломатические пикировки против России США приостановили – давление на Москву осуществляется по другим "каналам". К примеру, вводятся санкции из-за так называемого "дела Скрипалей". Штаты к противостоянию с Москвой подошли масштабно – создано сразу несколько каналов, по которым можно наносить удары. Здесь и ситуация в Сирии, и Крым, и война в Донбассе, и дипломатический конфликт. Если пикировки на уровне взаимоотношений внешнеполитических ведомств уже несколько месяцев как прекратились, это не означает, что их уже никогда не будет. Сейчас американцы "заморозили" один канал давления, чтобы воспользоваться другим. Впоследствии его заменят на третий, потом вернутся к первому. Потому послабления в "визовом вопросе" со стороны Штатов ожидать пока не приходится. Гарантий, что арестов нашей дипсобственности в Штатах больше не будет, и наших дипломатов не массово вышлют уже осенью, просто нет. США уверены, что Россия стоит на пути американских интересов и должна за это поплатиться – вот первопричина ухудшения взаимоотношений, санкций и отсутствия виз. Средства для ограничения возможностей нашей страны и ее граждан Америка применяет достаточно широко, и как далеко она в этом может зайти, никому не известно" - Станислав Бышок

Визовые проблемы ужесточились после высылки американских дипломатов из России в 2017 году. Это вызвало неудобства с получением виз США у российских спортсменов, артистов театра и пилотов "Аэрофлота". В 2018 году США выслали 60 российских дипломатов, закрыв российское генконсульство в Сиэтле. Россия не стала стоять в стороне и закрыла консульство США в Петербурге.