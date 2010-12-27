Депутат Госдумы прокомментировал переход крымских банков на карты "Мир"

Напомним, в Крыму отказались от платежных систем Visa и MasterCard.

Крымский "Генбанк" решил отказаться от платежных систем Visa и MasterCard и перевел своих клиентов на карты "Мир". Депутат Госдумы Дмитрий Белик прокомментировал эту ситуацию "ПолитЭксперту".

Он напомнил, что крымский "Генбанк" отказался от выпуска карт западных систем еще в январе этого года. До середины августа шел процесс замены пластика. При этом Visa и MasterCard российских банков продолжают действовать на полуострове. По словам депутата, эти меры позволяют нашей стране потихоньку избавиться от зависимости от Запада и стимулируют развитие реального импортозамещения.

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