В Сбербанке появились сурдопереводчики

В нескольких отделениях Санкт-Петербурга и Великого Новгорода стала доступна услуга удаленного видеосурдоперевода. Когда клиент с нарушением слуха приходит в банк, он видит обозначенное специальным знаком окно, присаживается и операционист связывается с переводчиком русского жестового языка.

Сбербанк продолжает создавать доступную финансовую среду для людей с разными формами инвалидности. С июня в особенных офисах банка клиенты могут воспользоваться новой услугой – удаленным сурдопереводом.

Для обслуживания клиентов с нарушением слуха наши сотрудники используют планшет, на котором установлена специальное программное обеспечение, оно позволяет удаленно общаться с переводчиком русского жестового языка. Этим самым банк соблюдает конфиденциальность, и другие посетители не являются свидетелями разговора, а переводчик позволяет более детально объяснить все условия по продукту и банковской услуге. Кроме того, данная услуга предоставляется нашим клиентам абсолютно бесплатно Наталья Баженова, исполнительный директор Дивизиона "Забота о клиентах"

Как показывает практика, более половины клиентов, которые уже воспользовались услугой видеосурдоперевода, обратились в банк за сложными продуктами - такими, как оформление кредита.

Русский язык отличается от жестового языка тем, что жестовый язык более образный. Соответственно в данном случае необходимо готовить переводчиков, для этого проекта был подготовлен глоссарий, который переводит все сложные термины, чтобы нашим клиентам было проще воспринимать данные фразы от сурдопереводчиков Екатерина Голунова, руководитель филиала №9055/01987

Мне нравится, что здесь обслуживает сурдопереводчик– это очень комфортно и удобно, ведь хочется пообщаться, задать разные вопросы и получить на них ясные ответы Анна Белоногова, клиент

В Санкт-Петербурге данную услугу слабослышащие клиенты могут получить в 5 офисах: два отделения расположены на Московском проспекте и еще три на Большой Зеленина, проспекте Энгельса и Бородинской улице. А в целом по стране – услуга удаленного сурдоперевода доступна более чем в шестидесяти отделениях Сбербанка. В ближайшем будущем география этого сервиса будет только расширяться.

Фото и видео: Piter.tv