Николай Арефьев. призвал россиян работать по субботам и воскресеньям.

В Госдуме призвали увеличить рабочую неделю в России. Об этом в интервью изданию URA.RU сообщил первый заместитель председателя комитета ГД по вопросам промышленности и инновационному развитию Николай Арефьев. По словам депутата, следует говорить не о четырехдневной рабочей неделе, а о продленке пятидневной до шестидневной или семидневной.

О том, чтобы и в субботу, и в воскресенье работать, но вытащить страну из разрухи, потому что кругом разруха полнейшая. Страна разваливается на части, а мы думаем, как не работать совсем. Николай Арефьев, эксперт

По словам эксперта, в настоящее время государством не имеет инструментов для того, чтобы перевести производства на четырехдневную смену. Также в ГД полагают, что переход на сокращенную рабочую неделю будет возможен только в том случае, если сотрудникам сохранят прежнюю оплату труда.

Кудрин объяснил, как снизить уровень бедности в России в два раза.

Фото: Piter.tv