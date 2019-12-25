Кудрин объяснил, как снизить уровень бедности в России в два раза

По мнению главы Счетной палаты, для этого нужно несколько сот миллиардов рублей.

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что снижение уровня бедности на территории государства в два раза возможно осуществить за счет адресных выплат. Об этом он сказал в интервью изданию РБК.

По словам Кудрина, для этого потребуется выделение нескольких сот миллиардов рублей.

Я полностью поддерживаю то, что было президентом сказано по адресным выплатам семьям с детьми от трех до семи лет в расчете на ребенка. Это прообраз того, как можно двигаться дальше и по более высоким возрастам. Алексей Кудрин, глава Счетной палаты РФ

Он подчеркнул, при использовании многофакторной модели бедности, под которой подразумевается ограничение социальных выплат при наличии имущественной обеспеченности, такие меры способны снизить вдвое число малоимущих в России. По словам Кудрина, в прошлом году уровень бедности в стране составил более 12 процентов.

Ранее в Госдуме предложили в три раза увеличить сумму для предельного социального налогового вычета.

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