В Госдуме предложили увеличить сумму социального налогового вычета

Предлагается увеличить предельный социальный налоговый вычет в три раза.

В Госдуме предложили в три раза увеличить сумму для предельного социального налогового вычета. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Вносим в Госдуму законопроект, увеличивающий втрое предельный размер социального налогового вычета - с нынешних 120 тыс. до 360 тыс. рублей. Ярослав Нилов, глава комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Он уверен, данная мера позволит россиянам вернуть в семейный бюджет порядка 47 тысяч рублей уплаченного НДФЛ за налоговый период. Подчеркивается, что предельную сумму социального налогового вычета установили более 10 лет назад и с тех пор ни разу не менялась. Авторы инициативы утверждают, за это период стоимость обучения в высших учебных заведениях РФ увеличилась более чем в три раза, а цены на лекарственные препараты каждый год дорожали на десять процентов.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что меры по регулированию цен на отдельные товары в России можно заменить введением целевых субсидий малоимущим.

Фото: pixabay.com

