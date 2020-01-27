Кудрин назвал альтернативу регулированию цен

Он выступил за адресную помощь.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью РБК рассказал, что меры по регулированию цен на отдельные товары в России можно заменить введением целевых субсидий малоимущим. По его словам, нуждающихся россиянам можно поддержать и другими способами.

Когда возникает шок или пик негативного явления, это возможно и разумно. Но действие таких мер в течение трех-четырех месяцев уже чревато другими дисбалансами, — сказал Кудрин.

Так, глава Счетной палат отметил, что можно ввести субсидии для населения на определенные виды товаров, можно ввести и скидки для особо нуждающихся. По словам Кудрина, если поддержать нуждающихся, то это в два раза снизит уровень бедности в стране. Он сказал также, что кабмин сейчас работает над соответствующими мерами.

Кудрин считает, что пока в России не надо повышать налоги. По его словам, госфинансы находятся не в такой критической ситуации.

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