В России предлагают ввести выплаты на продукты для нуждающихся

Торгово-промышленная палата предложила отказаться от регулирования цен на продукты.

Торгово-промышленная палата предлагает отказаться от регулирования цен. Вместо этого, по ее мнению, необходимо поддержать производителей и россиян. В частности, предлагается ввести целевые выплаты нуждающимся на продукты. Об этом сообщает ТАСС.

Данное предложение содержится в резолюции совместного заседания комитетов ТПП по развитию агропромышленного комплекса. Данную резолюцию уже направили на рассмотрение в Госдуму.

"Целесообразно отказаться от практики административного регулирования цен в пользу более эффективных механизмов, не затрагивающих напрямую экономики ни торговли, ни поставщиков. Например, мер поддержки производителей, компенсирующие их растущие издержки, и программы адресной помощи гражданам", — говорится в резолюции.

Административное регулирование цен, по мнению ТПП, неэффективная мера для поддержки населения с низким уровнем дохода. Отмечается, что временные результаты нивелируются "негативными последствиями и потенциальными существенными рисками, которые угрожают развитию производства и благосостоянию населения".

В документе отмечается, что ручное регулирование цен приводит стагнации потребительского рынка, это может привести и к дефициту некоторых товаров.

В связи с этим предлагается поддержать россиян, которые стоят на бирже труда. Поддержать хотят и семьи с детьми с доходами не превышающими прожиточный минимум. Кроме того, предлагается поддержать и производителей "через действующие механизмы контроля закупочных цен на горюче-смазочные материалы, механизмы льготного кредитования, страхования урожая".

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