В ФАС оценили возможность снижения цен по советской системе

В ведомстве отметили, что предельные розничные цены в стране могут устанавливаться при определенных условиях.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оценила способ снизить цены по советской системе, который ранее был предложен в Госдуме. В ведомстве подчеркнули, что власти России могут регулировать цены на социально значимые продукты. Об этом пишет РБК.

Предельные розничные цены могут устанавливаться в случае, если в течение 60 календарных дней подряд на территории отдельного субъекта Российской Федерации или территориях субъектов Российской Федерации рост розничных цен на продовольственные товары составляет 10 и более процентов с исключением сезонного фактора, — говорится в сообщении ФАС.

Стало известно, что для стабилизации применяются повышенная ставка вывозных таможенных пошлин, а также соглашения между производителями и торговыми сетями по сдерживанию цен и субсидирование производителей. Применяются и меры антимонопольного регулирования.

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