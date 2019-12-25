Россиянам рассказали, когда пенсии вырастут до 20 тыс. рублей

В 2022 году размер индексации должен составить 5,9%.

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений рассмотрела бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Раскрыты также сроки роста пенсии. Документ опубликовали на сайте Федерации независимых профсоюзов России.

Так, к 2024 году средний размер страховой пенсии должен будет вырасти до 20 тыс. 388 рублей. При этом в 2022 году размер индексации должен составить 5,9%, в 2023 году он должен равняться 5,6%, а в 2024 году – 5,5%. Таким образом, в 2022 году средняя пенсия составит 18 тыс. 447 рублей, а в 2023 году она будет равняться 19 тыс. 399 рублям.

Ранее мы писали, что в России пенсия космонавта составляет 446 тыс рублей. Такие данные приводил Росстат на 1 января 2016 года.

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