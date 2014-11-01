В Госдуме призвали устроить проверку паркингов на предмет хранения шин

Депутат напомнил о требованиях пожарной безопасности на подземных паркингах.

Депутат Госдумы Сергей Колунов призвал устроить проверку паркингов на предмет хранения шин. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По его словам, недавний пожар на паркинге в дачном поселке Лесной Городок, где из-за ЧП погибли два человека, может быть далеко не последним. Колунов призвал управляющие компании проверять места, где могут храниться легковоспламеняющиеся предметы. Также депутат напомнил о требованиях пожарной безопасности на подземных паркингах, за нарушение которых полагается штраф от пяти до 15 тысяч рублей. Он отметил, что обратится в прокуратуру с просьбой организовать такие проверки.

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Фото: Piter.tv