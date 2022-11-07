  1. Главная
В Госдуме призвали пополнить бюджет за счет олигархов
Сегодня, 15:31
По словам Миронова, необходимо ввести полноценную прогрессию подоходного налога.

Депутат Госдумы Сергей Миронов призвал пополнить бюджет за счет олигархов. Об этом он рассказал телеканалу "360".

Миронов оценил рейтинг миллиардеров от агентства Bloomberg, в котором отмечается, что состояние самых богатых российских бизнесменов увеличилось почти на 25 млрд долларов. По его словам, необходимо увеличить доходы бюджета за счет олигархов. Депутат предложил ввести полноценную прогрессию подоходного налога, включая дивиденды, а также налог на роскошь и состояние.

Фото: Piter.tv

