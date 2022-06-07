В Госдуме приветствовали аплодисментами депутатов, вернувшихся с Украины

В Госдуме приветствовали аплодисментами депутатов, вернувшихся с мест проведения спецоперации на Украине.
В ходе заседания спикер палаты Вячеслав Володин отметил, что в работе Госдумы участвуют депутаты Адам Делимханов и Ахмед Догаев. Оба принимали участие в военных действиях на Украине. Володин призвал поприветствовать коллег в связи с их возвращением.
Также Володин обратился к Делимханову с предложением выступить в зале заседаний.
Ранее мы сообщали, что в Госдуме поддержали идею выхода России из Болонской системы образования.
Видео: Госдума
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