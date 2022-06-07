В Госдуме приветствовали аплодисментами депутатов, вернувшихся с Украины

Володин предложил одному из депутатов выступить в зале заседаний.

В Госдуме приветствовали аплодисментами депутатов, вернувшихся с мест проведения спецоперации на Украине.

В ходе заседания спикер палаты Вячеслав Володин отметил, что в работе Госдумы участвуют депутаты Адам Делимханов и Ахмед Догаев. Оба принимали участие в военных действиях на Украине. Володин призвал поприветствовать коллег в связи с их возвращением.

Также Володин обратился к Делимханову с предложением выступить в зале заседаний.

Ранее мы сообщали, что в Госдуме поддержали идею выхода России из Болонской системы образования.

Видео: Госдума