В Госдуме пригрозили сажать майнеров за нелегальное подключение к электросетям

Депутат Луговой считает, что майнеры обязаны платить налог на прибыль со своей деятельности.

Нелегальных майнеров криптовалют следует привлечь к ответственности за нелегальное использование энергоресурсов. Об этом в интервью новостному интернет-изданию "Лента.ру" заявил депутат Государственной думы Андрей Луговой.

По его мнению, если майнинг станет легальным видом деятельности, то для этого потребуется разрешение на получение электроэнергии.

Если им будет отказано, но они все равно будут подключаться, значит они будут нарушать и административный, и уголовный кодекс. <…> Нелегальных майнеров придется сажать. Андрей Луговой, депутат Госдумы

Помимо специальных тарифов на электроэнергию, парламентарий предложил распространить на майнинг криптовалют налог на прибыль.

Ранее нефтекомпании в России предложили для майнинга криптовалюты использовать оборудование на своих месторождениях. По мнению экспертов, данным проектом могут заинтересоваться иностранные инвесторы, например, из Китая, так как на территории данного государства этот вид деятельности запрещен.

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