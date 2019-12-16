В Госдуме нашли альтернативу смертной казни

Вместо казни предлагается пожизненно заключить обвиненного в одиночную камеру.

В Госдуму внесли проект закона с поправками в Уголовный кодекс страны, предусматривающие замену смертной казни на другой вариант наказания. В качестве высшей меры наказания предложено ввести пожизненное лишение свободы с одиночным содержанием. Об этом сообщил ТАСС.

По словам автора проекта, депутата от фракции ЛДПР Сергея Иванова, поправка должна избавить от несправедливости, которая заключается в приговоре некоторых лиц, достойных высшей меры наказания, лишь к пожизненному лишению свободы. Депутат считает это более мягкой мерой, нежели смертную казнь и одиночное пожизненное пребывание в неволе.

Кабмин озвученные поправки не поддержал. Отмечается, что для реализации проекта может потребоваться строить специализированные тюрьмы со строгими условиями содержания заключенных, а это потребует дополнительного бюджета.



Ранее сообщалось, что наказание за передачу телефонов в тюрьмы предложили ужесточить.