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В Госдуме нашли альтернативу смертной казни

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Вместо казни предлагается пожизненно заключить обвиненного в одиночную камеру.

В Госдуму внесли проект закона с поправками в Уголовный кодекс страны, предусматривающие замену смертной казни на другой вариант наказания. В качестве высшей меры наказания предложено ввести пожизненное лишение свободы с одиночным содержанием. Об этом сообщил ТАСС.

По словам автора проекта, депутата от фракции ЛДПР Сергея Иванова, поправка должна избавить от несправедливости, которая заключается в приговоре некоторых лиц, достойных высшей меры наказания, лишь к пожизненному лишению свободы. Депутат считает это более мягкой мерой, нежели смертную казнь и одиночное пожизненное пребывание в неволе.

Кабмин озвученные поправки не поддержал. Отмечается, что для реализации проекта может потребоваться строить специализированные тюрьмы со строгими условиями содержания заключенных, а это потребует дополнительного бюджета.

Ранее сообщалось, что наказание за передачу телефонов в тюрьмы предложили ужесточить.

Теги: госдума, смертная казнь, тюрьма
Категории: Лента новостей, Новости России,

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