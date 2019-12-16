Депутаты считают, что штрафа в пять тысяч - недостаточно.

Наказание за передачу телефонов в тюрьмы предложили ужесточить. Сейчас наказание за данное правонарушение - административное. Максимальная сумма штрафа достигает пяти тысяч рублей. В Госдуме планируют внести правки, подразумевающие уголовную ответственность. Об этом "РИА Новостям" сообщил глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.

Нами разработаны поправки в Уголовный кодекс, которые вводят новый состав преступления – передача средств связи в места лишения свободы прокомментировал спикер

Инициативу поддержали во ФСИН, Верховном суде и профильных ведомствах. Также законопроект предусматривает специальные заглушки мобильной связи в СИЗО. Операторов обяжут отключать абонентов "по письменному обращению начальника территориального органа ФСИН". Данная мера позволит сократить количество преступлений с территории тюрем.

Ранее Piter.tv писал о том, что в России появится сотовая сеть для чиновников и силовиков.

