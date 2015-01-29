В Госдуме предложили запретить продажу товаров, помогающих "обойти" закон

Депутат подчеркнул, что эти товары не имеют легального применения.

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил запретить продажу товаров, помогающих "обойти" закон. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По его словам, в Россию планируют на законодательном уровне запретить продажу товаров, которые помогают нарушать закон. К таковым относятся банки для маскировки алкоголя. отмычки и "автогрязь". Депутат подчеркнул, что эти товары не имеют легального применения. При этом он подчеркнул, что закон не должен задеть товары с "двойным значением"

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Фото: Piter.tv