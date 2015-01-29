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В Госдуме предложили запретить продажу товаров, помогающих "обойти" закон
Сегодня, 13:08
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d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

В Госдуме предложили запретить продажу товаров, помогающих "обойти" закон

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Депутат подчеркнул, что эти товары не имеют легального применения.

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил запретить продажу товаров, помогающих "обойти" закон. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По его словам, в Россию планируют на законодательном уровне запретить продажу товаров, которые помогают нарушать закон. К таковым относятся банки для маскировки алкоголя. отмычки и "автогрязь". Депутат подчеркнул, что эти товары не имеют легального применения. При этом он подчеркнул, что закон не должен задеть товары с "двойным значением"

Ранее в Госдуме объяснили суть идеи Минтруда повысить пенсии многодетным.

Фото: Piter.tv

Теги: госдума россии, закон, товары
Категории: Лента новостей, Новости России,

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