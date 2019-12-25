В Госдуме предложили запретить пальмовое масло в детском питании

Принятие законопроекта поможет государству в реализации политики в области охраны здоровья детей, профилактики хронических заболеваний.

Депутаты Государственной думы направили на заключение в российское правительство проект, которым предлагается запретить использование пальмового масла в продуктах детского питания. Соответствующий документ имеется в распоряжении информационного агентства "РИА Новости". Авторами законодательного предложения стали депутаты нижней палаты парламента от фракции КПРФ. Речь идет о главе профильного комитета по защите семьи Нина Останина и главе комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николае Харитонове. В тексе политики указали, что сейчас в законе не содержится прямой запрет на использование пальмового масла в продуктах для детского питания в организованных коллективах. Депутаты уверены, что такая ситуация создает правовой пробел и не позволяет в полной мере обеспечить принципы здорового и безопасного питания для наиболее уязвимой категории населения.

Предлагается ввести запрет на использование пальмового и пальмоядрового масел, а также их стеариновых фракций в пищевых продуктах, предназначенных для питания детей в образовательных учреждениях, учреждениях социальной защиты, организациях отдыха детей и их оздоровления, а также в иных организованных коллективах. пояснительная записка

Законодательная норма в случае ее одобрения будет распространяться на все продукты питания, поставляемые для детей в вышеуказанные учреждения, включая готовые блюда, кулинарные изделия, хлебобулочные и кондитерские изделия, молочную продукцию. Это решение поможет властям исключить из рациона несовершеннолетних продукты с высоким содержанием насыщенных жиров и компонентов, которые могут негативно сказаться на здоровье и способствовать развитию сердечно-сосудистых и прочих хронических болезней.

