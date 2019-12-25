Россиян с доходом до 43 тысяч рублей предложили считать бедными

В Госдуме призвали Росстат ориентироваться на прожиточный минимум, как это делалось раньше в стране.

Председатель партии "Справедливая Россия — За правду", депутат Государственной думы Сергей Миронов предложил считать бедными всех граждан страны с доходом ниже 43 тысяч рублей. Соответствующее заявление СМИ направили сотрудники пресс-службы политика. Документ появился в распоряжении телеканала "360.ru". Законодатель уточнил, что уровень бедности в стране оказался втрое выше официальных сведений, если производить расчет его по реальному прожиточному минимуму, который составляет не меньше 43-45 тысяч рублей. Эксперт из нижней палаты парламента отметил, что Росстат отчитался о снижении бедности на 1,1 процент за второй квартал 2025 года. Сергей Миронов заметил, что треть денежных средств у населения уходит на оплату ЖКХ и проезда, после чего у человека остается 300 рублей в день на питание.

При этом граница бедности, по которой ведутся эти расчеты, составила 16 863 рубля... А если человеку понадобились лекарства или новая одежда, обувь — все, кушать уже не надо? Сергей Миронов, депутат ГД РФ

Депутат назвал сложившуюся ситуацию гранью выживания. Сергей Миронов призвал оценивать уровень бедности по прожиточному минимуму, как это было в стране до 2021 года. Он напомнил, что еще в 2019-м "Справедливая Россия" с экспертами РАН провела расчеты. На тот момент прожиточный минимум составлял более 31 тысячи рублей. По опросам прошлого года, россияне оценили порог бедности в 43 тысячи рублей.Этот показатель гораздо больше отвечает современным реалиям, чем приведенная граница Росстата. До конца текущего года будет проведено новое исследование. По предварительной оценке прожиточный минимум составит около 43–45 тысяч рублей. Депутат подчеркнул, что признание масштабов проблемы государством— первый необходимый шаг к ее решению.

Фото: Piter.tv