В Госдуме предложили ужесточить ответственность за утечку личных данных

Сергей Миронов раскрыл подробности обращения к премьер-министру с законодательной инициативой.

Руководитель фракции "Справедливая Россия – За правду" в Государственной думе Сергей Миронов направил председателю федерального правительства Михаилу Мишустину обращение с законодательным предложением установить оборотный штраф для предпринимателей сразу за первую утечку персональных данных. Соответствующий документ по СМИ распространила пресс-служба политика.

Я не исключаю, что проблема намного серьезней. Поэтому для защиты данных "Справедливая Россия" предлагает ввести оборотные штрафы с первой утечки персональных данных. В этом случае компаниям будет выгоднее заняться решением вопроса, чтобы не платить высокий штраф. обращение к главе кабмина РФ

В разговоре с журналистами информационного агентства "РИА Новости" Сергей Миронов отметил, что минимальная сумма штрафа должна составить 25 миллионов рублей. Парламентарий из нижней палаты подчеркнул, что из-за низких штрафов многие операторы персональных данных халатно относятся к защите информации пользователей. За первую утечку в рамках нынешнего КоАП они могут быть оштрафованы всего на три миллиона - 15 миллионов рублей. В редких случаях санкции могут достигать отметки в 20 миллионов рублей. Лишь при повторном правонарушении включаются оборотные штрафы в размере от одного до трех процентов от выручки компании. Депутат заметил, что таким образом в реальности бизнесу проще и выгоднее заплатить штраф, чем тратить ресурсы на защиту персональных данных.

Напомним, что на территории РФ с 30 мая вступили в силу поправки к КоАП РФ. Изменения призваны усилить ответственность бизнеса за нарушение порядка обработки персональных данных. В частности, властями введены оборотные штрафы за повторную утечку персональных данных: для компаний - от одного до трех процентов от выручки, для банков - одного до трех процентов собственного капитала, но в размере не менее 25 миллионов и не более 500 миллионов рублей.

Фото: Piter.tv