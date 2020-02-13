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В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ

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Это объяснено сокращением расходов на услуги почты.

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ. Инициативу предложил депутат Борис Чернышов. Соответствующий законопроект направлен министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву. Об этом сообщили в RT.

Автор считает, что населению нужно дать возможность сэкономить на коммунальных платежах. Это связано с тем, что при отказе от бумажного формата сокращаются расходы на бумагу и услуги почты. Компании, которые размещают рекламу на квитанциях, будут платить гражданам определенную сумму. Она будет направлена на выплату по ЖКХ.

Ранее Piter.tv писал о том, что Минтранс счел невозможным увеличить срок запрета на шипованную резину.

Видео: YouTube/Science

Теги: госдума, жкх, коммунальные услуги
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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