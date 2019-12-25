В Госдуме предложили ввести отпуск для отцов при рождении ребенка

Борис Чернышов рассказал о необходимости предоставить женщине после родов физическую и эмоциональную поддержку со стороны мужчины.

Вице-спикер Государственной думы России Борис Чернышов (ЛДПР) разработал и направил на заключение в российское федеральное правительство законопроект, которым предлагается ввести обязательный двухнедельный оплачиваемый отпуск для отцов при рождении ребенка. Текст соответствующего документа распространен по СМИ. Депутат видит необходимость дополнить статью255 Трудового кодекса РФ еще одним положением. В пояснительной записке говорится о том, что отсутствие на данный момент в стране специального, гарантированного и оплачиваемого отпуска для отца непосредственно после рождения малыша является существенным пробелом в системе государственной поддержки семьи, так как первые недели жизни новорожденного и восстановления матери являются периодом исключительной важности и высокой нагрузки.

Работникам (отцам, опекунам) по их заявлению предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью четырнадцать календарных дней в случае рождения ребенка. Борис Чернышов, депутат ГД РФ

Парламентарий из нижней палаты указал, что эмоциональная и физическая помощь со стороны отца ребенка неоценима в такой критический момент, однако зачастую экономические причины заставляют человека сразу же возвращаться на рабочее место лишая семью необходимой поддержки. Законодатель указал, что принятие проекта обеспечит комплексную поддержку молодых семей в период после рождения ребёнка, а также позволит освободить мать от части забот в самый сложный и уязвимый для нее период. Борис Чернышов уточнил, что эт о поможет женщине успешно восстановиться после родов, а также профилактирует послеродовую депрессию и наладит эффективное грудное вскармливание.

,Законопроект создаст необходимые правовые условия для раннего формирования прочной эмоциональной связи между отцом и ребёнком, а также для активного вовлечения отца в уход за новорождённым с первых дней его жизни. Такое вовлечение способствует укреплению семейных уз, формированию культуры ответственного отцовства и построению более равноправной модели семейных отношений. Борис Чернышов, депутат ГД РФ

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Фото: Piter.tv