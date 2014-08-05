В ГД потребовали сократить сроки возврата денег за авиабилеты с 10 до 1–2 дней

Сергей Миронов напомнил о проблемах россиян из-за отмену рейсов.

Возврат денежных средств в случае отмены рейса необходимо ускорить с 10 до одного-двух дней, а также отменить динамическое ценообразование в экстренных случаях. Соответствующее мнение высказал председатель партии "Справедливая Россия — За правду", депутат Государственной думы России Сергей Миронов. Текст обращения парламентария из нижней палаты привели журналисты телеканала "360.ru".

Использование такой системы приводит к необоснованному росту стоимости билетов, и перелет становится не по карману подавляющему большинству граждан. Сергей Миронов, депутат ГД РФ

Политик призвал отечественные авиакомпании сократить срок возврата денег за билеты до одного, максимум — двух дней. Он пояснил, что первыми денежные средства должны получить пассажиры, которые совершили "первый полетный сегмент" и возвращаются в свой домашний регион. Депутат указал на отмененные из-за атак украинских беспилотников рейсы. В результате людям пришлось сдавать старые билеты и покупать новые, а вернуть деньги "оказалось непросто". Депутат добавил, что дополнительным препятствием для благосостояния граждан является динамическое образование цен. Из-за повышенного спроса стоимость на эконом-класс может взлететь выше бизнес-класса. Сергей Миронов призвал законодателем прекратить такую практику.

В Госдуме попросили проверить практику указания цены за 100 грамм.

Фото: Piter.tv