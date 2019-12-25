Отмечается, что данная инициатива позволит стабилизировать ситуацию в сфере ЖКХ и снизить нагрузку на граждан и экономику.

В Госдуме предложили ввести мораторий на повышение платы за услуги ЖКХ. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на соответствующий законопроект.

Документ внесут на рассмотрение палаты парламента в понедельник, 16 февраля. В пояснительной записке к проекту отмечается, что депутаты предлагают ввести мораторий "на повышение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на период с 1 марта 2026 года по 1 марта 2028 года. Авторы инициативы подчеркнули, что в настоящее время Жилищный кодекс РФ предусматривает повышение платы за услуги ЖК не выше предельных индексов, значения которых существенно различаются в зависимости от субъекта РФ.

По словам одного из авторов проекта, депутата Госдумы Юрия Афонина, данная инициатива позволит стабилизировать ситуацию в сфере ЖКХ и снизить нагрузку на граждан и экономику. Кроме того, мораторий даст людям возможность планировать свои расходы на несколько лет вперед.

