В Госдуме предложили ввести ипотеку под 4% для ветеранов СВО
Сегодня, 15:23
Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил ввести ипотеку под 4% для ветеранов спецоперации. Об этом он рассказал телеканалу "360".

По словам депутата, если человек участвовал в боевых действиях год по контракту, то ипотечная ставка должна быть 4%. Если срок составил два года, то показатель следует снизить до 2%. Миронов подчеркнул необходимость запуска таких льгот, чтобы государство показало заботу о военнослужащих и их семьях.

Также Миронов добавил, что для обеспечения жилищных льгот можно использовать конфискованные активы коррупционеров, у которых часто находят десятки квартир и золотые слитки. Он подчеркнул, что уже выступал с таким предложением в Госдуме.

Фото: Piter.tv

