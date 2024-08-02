Экономист рассказал, что будет с рублем после ужесточения бюджетного правила

По его словам, это можно сравнить с предложением девальвировать рубль.

Экономист Василий Колташов рассказал, что будет с рублем после ужесточения бюджетного правила. Об этом он заявил телеканалу "360".

Эксперт прокомментировал инициативу со стороны российских властей ужесточить бюджетное правило, чтобы поддержать Фонд национального благосостояния. По его словам, это можно сравнить с предложением девальвировать рубль. Колташов отметил, что если доллар будет снова стоить 100 рублей, то Россия столкнется с новыми инфляционными последствиями внутри экономики.

Также экономист считает, что ужесточение бюджетного правила будет означать снижение эффективной доли внутренних поступлений. Он подчеркнул, что недавнее повышение НДС будет накладываться на рост цен. Колташов оценил политику Минфина как противоречивую из-за множества неэффективных и ненужных расходов

Ранее автоэксперт поддержал работу самозанятых в такси на своих машинах.

Фото: pxhere.com