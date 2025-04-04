В Госдуме предложили возвращать часть расходов за свадебные траты

Эксперт считает, что депутаты хотят ввести отрасль в "правовое поле".

В Государственной думе России депутаты предложили возвращать гражданам часть расходов за свадебные траты. Представители ЛДПР выступили с законодательной инициативой о введении нового социального налогового вычета, который бы позволял молодоженам получить денежные средства на организацию торжественного мероприятия. Однако речь идет о сумме, не превышающей 300 тысяч рублей. В эфире телеканала "360.ru" генеральный директор свадебного агентства Leybman Wedding Евгения Лейбман указала, что не существует универсальной суммы на проведение такого события. Расценки зависят от количества гостей, места и даже времени года, так как в летний сезон свадьба обойдется дороже.

Если мы говорим о свадьбе от 30 до 50 гостей, то ее средняя стоимость в столичном регионе варьируется от полутора до двух миллионов рублей. Благодаря введению "свадебного кешбэка" рынок организаций свадеб полностью перейдет в правовое поле. Евгения Лейбман, эксперт

Руководитель свадебного агентства подчеркнула, что говорит о главном семейном торжестве, с которого потом будет "не стыдно выложить фотографии" в социальные сети. При этом цены подрядчиков и декористов за последний год увеличились на 30-50 процентов. Евгения Лейбман напомнила, что для получения налогового вычета россиянам надо будет собирать документы, что исключит работу на мероприятиях нелегальных фотографов и видеографов.

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Фото и видео: 360.ru