Депутат Госдумы предложил включать летом отопление

Он аргументировал это тем, что в текущем году в июле и августе температура воздуха была ниже климатической нормы.

Депутат Госдумы Василий Власов предложил министру ЖКХ Владимиру Якушеву включать центральное отопление в квартирах летом, когда температура воздуха опускается ниже нормы. Об этом сообщило РИА Новости.

Депутат отметил, что в июле и начале августа к нему приходило множество обращений граждан по поводу похолодания на улице и, соответственно, в многоквартирных домах.

Необходимо помнить, что счета за отопление поступают нашим гражданам в течение всего года. Принимая во внимание этот факт, считаю справедливыми подобные просьбы граждан. Василий Власов

Ранее в Гидрометцентре отметили, что холоднее всего в августе будет в большинстве регионов Северо-Западного федерального округа, на севере Южного и в Приволжском округе.