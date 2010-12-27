В Гидрометцентре предупредили о холодном августе

Температура почти во всех регионах будет ниже нормы.

Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко рассказал, что не стоит ждать теплого августа. Температура почти во всех регионах будет ниже нормы. Об этом сообщила "РГ".

Например, в Москве в первую неделю августа будет не больше 17-18 градусов. Это на 6-7 градусов ниже нормы.

Зато в Сибири, Бурятии, Ямало-Немецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Забайкальское крае и Приморье температура воздуха, напротив, будет выше нормы.

Ранее Главный синоптик города Александр Колесов рассказал о возвращении тепла в культурную столицу.