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В Госдуме предложили вернуться к советской системе регулирования цен
Сегодня, 8:50
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В Госдуме предложили вернуться к советской системе регулирования цен

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Предлагается изучить торговые надбавки ритейлеров.

Депутат Госдума Вера Ганзя рассказала в интервью радиостанции "Говорит Москва", как снизить цены в России по советской системе.

По ее словам, к советской системе надо вернуться не только для регулирования цен, но также по другим важным ключевым позициям. Ганзя отметила, что необходимо стремиться к регулированию цен, когда стоимость товаров снижается, а не растет.

Она подчеркнула, что нужно изучить торговые надбавки ритейлеров и производителей. Депутат отметила, что при попытке ценового регулирования предприятия пытаются некоторое время не продавать товары. Некоторые пытаются даже сменить профиль и рассматривают рынки за границей.

Ганзя призвала бизнес сдерживать свои аппетиты.

Ранее мы писали, что в Петербурге стоимость самой дорогой коммунальной комнаты составляет 9 млн рублей. 

Фото: pixabay 

 

Теги: рост цен на продукты, советская система регулирования цен
Категории: Новости России, Лента новостей,

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