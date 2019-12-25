Самая дорогая петербургская комната стоит 9 млн рублей

Ещё в феврале средняя цена на комнаты в Петербурге составляла 2,1 млн рублей, в то время как на сегодняшний день такое жильё обойдётся 2,5 млн.

В воскресенье, 4 июля, стало известно, что стоимость самой дорогой комнаты в коммунальной квартире Петербурга составила 9 млн.рублей. Об этом сообщили эксперты профильного агентства недвижимости "Доли.ру".

По словам экспертов, ещё в феврале средняя цена на комнаты в Петербурге составляла 2,1 млн рублей, в то время как на сегодняшний день такое жильё обойдётся 2,5 млн.

Выбор помещений в трехкомнатных квартирах намного больше, но и стоимость там намного выше. Например, на Васильевском острове за 25 кв.м владельцы оценивают на 9 млн рублей. При этом в четырехкомнатных самый дорогой объект стоит 7,5 млн рублей.

Сейчас в городе продается 143 комнаты в двухкомнатных квартирах. Самый дешевый вариант находится в Колпино — 1 млн рублей за 14,2 квадратного метра, а дорогой — на Васильевском острове и за 5,5 млн рублей.

Ранее Piter.tv сообщал, что один человек погиб и двое пострадали при пожаре в коммуналке на Колпинской

Фото: Piter.tv