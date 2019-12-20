В частности, предлагается сделать обязательной установку счетчиков для тех, кто выпускает от 100 тысяч декалитров пива в год.

Депутат Госдумы от "Единой России" Ильдар Гильмутдинов предложил внести поправки в закон о регулировании алкогольного рынка. В частности, в России могут ужесточить требования к пивоварам. Об этом сообщают "Ведомости".

Гильмутдинов предложил распространить ЕГАИС (система обязательного учета производства и оборота алкоголя в РФ) на розничные продажи пива и общепит. Сегодня система отслеживает пиво до точки продажи.

Кроме того, депутат считает, что нужно сделать обязательной установку счетчиков для тех пивоваров, которые выпускают от 100 тысяч декалитров пива в год. Сегодня счетчики устанавливают только те, кто производит больше 300 тысяч декалитров пива в год. Если законопроект вступит в силу, то оборудование придется поставить 60 небольшим производителям.

Кроме того, Гильмутдинов предложил создать реестр пивоваров. Вести его будет Росалкогольрегулирование. По словам депутата, законопроект направлен на борьбу с нелегальным рынком. В частности, в России хотят бороться с фирмами-однодневками, которые подключены к ЕГАИС, но не производят пиво. Из-за таких недобросовестных производителей регионы потеряли 5 млрд рублей из-за недополученных акцизов.

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Видео: YouTube / JMaverick Studios,Munchies