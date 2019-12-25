В Госдуме предложили увеличить прожиточный минимум до 20 тыс. рублей

Предлагается поменять методику расчета.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что в России необходимо изменить методику расчета прожиточного минимума, он предложил поднять его до 20 тыс. рублей. Об этом пишет Ura.ru.

Определяется медианный доход граждан и используется соотношение 44,2%. Соответственно, надо менять соотношение в сторону увеличения и обеспечивать реальный доход граждан. Ярослав Нилов, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

По его словам, необходимо поднять соотношение медианного дохода более чем на 15%, а ориентироваться необходимо на европейский опыт, где этот уровень доходит до 60%.

Отметим, что в России прожиточный минимум в 2021 году составляет 11 тыс. 653 рубля. В 2022 году этот показатель будет равняться 11 тыс. 950 рублям.

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