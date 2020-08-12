По оценкам Минздрава, в России около 10% семей — многодетные.

В Госдуме предложили увеличить отпуск многодетным работникам. С инициативой выступил депутата Иван Сухарев, он направил предложение в Минтруд. Об этом сообщает RT.

Он предлагал принять закон, по которому работающий гражданин с тремя несовершеннолетними детьми будет иметь право на отпуск в 35 дней ежегодно. Сейчас этот срок составляет 28 дней.

Парламентарий подчеркнул, что многодетные родители несут колоссальную нагрузку. При этом дополнительные дни отпуска они смогут посвятить личному отдыху или занятиям с детьми.

По оценкам Минздрава, в России около 10% семей — многодетные.

Ранее семьям, пострадавшим после потопа в Рузе, подарили технику и велосипеды.

Видео: kremlin.ru