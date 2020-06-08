Сейчас подобная ставка для данных категорий работников варьируется от 65,92 рублей до 89,85.

В Госдуме предложили установить почасовую оплату труда с 1 января 2021. Законопроект разработали депутаты от фракции ЛДПР. Его уже направили на оценку в кабмин. Об этом пишет агентство "РИА Новости".

Законопроект предлагает установить минимальный размер оплаты труда для граждан, которые трудоустроены по срочному договору или работают не полный трудовой день. Депутаты предполагают, что этот минимум — 150 рублей за час.

Каждый год ставку будут индексировать по уровню роста потребительских цен.

По подсчётам парламентариев, сейчас подобная ставка для данных категорий работников варьируется от 65,92 рублей до 89,85.

Ранее в России предложили выплачивать МРОТ домохозяйкам.

Видео: duma.gov.ru