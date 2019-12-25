В Госдуме рассмотрят законопроект о поддержке граждан, ведущих домашнее хозяйство.

В России предложили выплачивать МРОТ домохозяйкам. Об этом сообщили журналисты "Известий". Первого июня депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о ежемесячных выплатах минимального размера оплаты труда для данной категории граждан. Документ будет внесен на рассмотрение представителями ЛДПР.

Парламентарии считают, что люди, которые ведут домашнее хозяйство, убирают дом, готовят еду и ухаживают за детьми, инвалидами и стариками должны получать материальную поддержку от государства. Автор законопроекта Ярослав Нилов уверен, что данная инициатива позволит укрепить социальную стабильность в обществе.

В ЛДПР предлагают дать право на данное пособие только одному члену семьи. При этом доход семейства на душу не может превышать двукратную величину прожиточного минимума в конкретном регионе. Порядок предоставления выплат передадут определить Минтруду. Если законопроект будет принят, то он начнет действовать с 1 января 2021 года.

Депутаты одобрили в первом чтении налоговые меры поддержки граждан и бизнеса.