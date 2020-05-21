Депутаты одобрили в первом чтении налоговые меры поддержки граждан и бизнеса

Чтобы воспользоваться мерами, бизнес должен работать в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях.

Государственная дума России одобрила в первом чтении налоговые меры поддержки граждан и бизнеса во время пандемии коронавируса.

Законопроект в нижнюю палату парламента направило правительство. Он содержит поправки, которые предложил президент России Владимир Путин в своём обращении 11 мая.

В бюджетном комитете отметили, что данные меры поддержки помогут предпринимателям взять передышку и сохранить свой бизнес. Согласно поправкам, субъекты малого и среднего бизнеса будут освобождены от уплаты налогов и страховых взносов за второй квартал 2020. Чтобы воспользоваться данной мерой, бизнес должен работать в наиболее пострадавшей от коронавируса отраслей.

Самозанятым вернут налоги на профессиональный доход, которые они заплатили в 2019 году. Для ИП в пострадавших отраслях сумма страхового взноса в 2020 году будет равна одному МРОТ — 12 310 рублей. Если у индивидуального предпринимателя нет сотрудников, то его взнос в пенсионный фонд составит 20 318 рублей.

По словам спикера Госдумы, сейчас важно уменьшить налоговую нагрузку на граждан, бизнес и НКО. При этом списанные кредиты, которые бизнес берёт на поддержку занятости, и проценты по ним не будут записываться в статьи доходов, которые облагаются налогом.

Ранее Госдума одобрила новые правила расторжения аренды без штрафов.

Видео: duma.gov.ru