Госдума одобрила новые правила расторжения аренды без штрафов

По новой процедуре расторжение договоров возможно до 1 октября 2020 года.

Государственная дума России одобрила новые правила расторжения аренды без штрафов. Поправки приняты во втором чтении.

Законопроект позволяет расторгать арендаторам договора аренды без последующей уплаты штрафов. Однако такое право смогут получить только субъекты малого и среднего бизнеса, которые работают в отраслях, пострадавших от пандемии COVID-19.

Согласно поправкам, право о расторжении договора в одностороннем порядке арендаторы получат, если арендодатель до этого отказал в скидке. Обеспечительный платёж при этом останется у собственника помещения, но он не сможет требовать у арендатора оплату за упущенную выгоду.

По новой процедуре расторжение договоров возможно до 1 октября 2020 года.

Третье чтение запланировано на завтра, 22 мая.

Ранее Госдума одобрила увеличение детских пособий во втором чтении.