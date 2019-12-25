Госдума одобрила увеличение детских пособий во втором чтении

Поправки увеличат и пособия для лиц, находящихся в декрете, которые потеряли работу.

Государственная дума России одобрила увеличение детских пособий во втором чтении. Теперь минимальный размер выплаты должен быть увеличен в два раза — с 3 375 рублей до 6 752 рублей.

Поправку предложила группа депутатов от "Единой России" во главе с секретарем генсовета партии Андреем Турчаком. Напомним, повысить минимальный размер пособия накануне предложил президент России Владимир Путин. Их смогут получить неработающие граждане и студенты. Сумму получат семьи на каждого ребёнка в возрасте до полутора лет.

Поправки увеличат и пособия для лиц, находящихся в декрете, которые потеряли работу - с 6 тысяч рублей до 13 504.

Предстоит рассмотреть данный законопроект с поправками в третьем чтении.

Ранее Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России.