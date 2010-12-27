Закон вступит в силу через 180 дней после публикации.

В Госдуме предложили установить минимальную цену на сигареты. Таким способом депутаты надеются бороться против нелегальной табачной продукции. После официального опубликования закон вступит в силу через 180 дней.

Сейчас в стране есть запрет на продажу сигарет по стоимости выше максимальной розничной. Условие действует и на показатель ниже минимальной розничной - 75% от максимальной. Законопроект предлагает изменить само понятие "максимальной розничной цены". Однако этот параметр будут по-прежнему устанавливать каждой марке изделия отдельно.

Минимальную цену рассчитают по формуле, исходя из значения ставки акциза, НДС и налогов. К ней добавят повышающий коэффициент равный 1,4. По данной формуле единая минимальная стоимость составила бы 86,28 рублей в 2019 году. Сейчас средняя цена одной пачки в России составляет около 115 рублей.

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Фото: Pixabay.com

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