Его могут выдавать одиноким пожилым людям.

В Госдуме предложили создать "новогодний капитал".С такой инициативой в Минтруда и соцзащиты обратился Борис Чернышов. Автор проекта является заместителем председателя комитета по образованию и науке. Об этом сообщили RT со ссылкой на текст документа, направленного в адрес Максима Топилина.

Государство предоставит пожилым гражданам возможность провести праздники так, как им захочется прокомментировал спикер

Чиновник считает, что "новогодний капитал" должен предоставляться одиноким пенсионерам. На выделенные средства они смогут купить себе необходимые продукты и атрибуты праздника. При этом траты на празднование Нового года не ухудшат материальное положение стариков. При этом сумму планируют привязать к средней сумме пенсии по регионам России.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Гидрометцентре рассказали о погоде на Новый год.

Фото: Piter.tv

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