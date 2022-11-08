В Госдуме предложили сократить рабочую неделю для женщин с детьми

Борис Чернышов предлагает Татьяне Голиковой внести поправки в Трудовой кодекс.

Вице-спикер Государственной думы России Борис Чернышов из ЛДПР направил обращение российскому вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением установить "семейные часы". Речь идет о сокращении на два часа рабочего дня единожды в неделю для женщин с детьми, а также отцов-одиночек. Такую информацию парламентарий из нижней палаты законодательного органа страны распространил журналистам через документ. Выдержки из текста приводятся в "РИА Новостях". Предлагаемый подход может быть гибким, потому "семейные часы" граждане смогут использоваться как в утреннее, так и в вечернее время по согласованию со своим работодателем. Такое решение со стороны правительства предоставит родителям дополнительные возможности по сопровождению детей на спортивные тренировки, для помощи с учебой, посещения культурных мероприятий и прочих вещей.

Прошу Вас рассмотреть возможность внесения в Трудовой кодекс РФ положения, предусматривающего сокращённый на два часа рабочий день один раз в неделю для женщин, воспитывающих детей до 18 лет, а также для отцов-одиночек... текст обращения

Политик указал, что данную меру поддержки неоднократно озвучивали граждане на депутатских приемах. По мнению вице-спикера Госдумы, она может стать эффективным инструментом поддержки семей с детьми, так как в условиях современной рабочей занятости родителям зачастую не хватает времени для общения с детьми. Особенно остро проблема стоит в будни. Это в свою очередь негативно может сказаться на воспитании молодого поколения и привести к конфликтам в семьях.

Эксперт заметил, что подобные практики успешно работают в других странах, они доказали свою эффективность.

В Госдуме предложили дать единые льготы труженикам тыла в России.

Фото: Piter.tv