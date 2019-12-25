В Госдуме предложили сделать бесплатным доступ к Wi-Fi в вузах и колледжах

Депутаты задумались о доступе студентов к онлайн-библиотекам и курсам.

Доступ к Wi-Fi может стать бесплатным в российских вузах и колледжах для всех участников образовательного процесса. Соответствующее заявление в социальных сетях сделал глава профильного комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Парламентарий из нижней палаты уточнил, что такой законопроект будет внесен депутатами сегодня на рассмотрение. В тексте документа говорится о том, что отсутствие доступа к Wi-Fi и загруженность компьютерных классов в образовательных учреждениях лишают студентов возможности пользоваться многими онлайн-ресурсами, включая специальные курсы и библиотеки, помогающими эффективному освоению знаний.

Предлагается внести изменения <...>, согласно которым предлагается обеспечить беспроводной доступ к сети "Интернет" <...> в зданиях (помещениях) образовательных организаций среднего и профессионального образования для участников образовательного процесса. поячснительная записка

Ярслав Нилов добавил, что финансовое обеспечение доступа к беспроводной сети "Интернет" будет осуществляться за счет средств образовательной организации высшего образования, полученных от деятельности, приносящей доход, а также из внебюджетных источников. Авторами проекта выступил сам Ярослав Нилов и представитель фракции "Новые люди" Владислав Даванков.

