В Госдуме предложили сделать 31 декабря выходным днем на постоянной основе

Россиянам тяжело сосредоточиться на рабочем процессе 31 декабря, отметили в ГД.

31 декабря следует сделать выходным днем, чтобы россияне смогли подготовиться к встрече Нового года. Об этом в интервью с интернет-агентством "Ura.ru" заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко.

По его словам, в будущем этот день станет нерабочим, однако на данный момент соответствующее решение еще не принято. Кравченко отметил, что 31 декабря тяжело сосредоточиться на рабочем процессе.

Все мы знаем, как проходит 31 декабря. Журналисты, наверно, работают, но на предприятиях люди чаще всего уже ждут домашние столы. Нужно готовиться, встречать гостей и близких. Денис Кравченко, первый зампредседателя комитета ГД по экономической политике

Напомним, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году, согласно которому пятница, 31 декабря, станет выходным днем.

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