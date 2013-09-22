В новогоднюю ночь в Петербурге будет плюсовая температура

Однако уже в начале января похолодает до -13 градусов.

Стало известно, какая погода будет в Петербурге в Новый год. Как рассказали в пресс-службе "Яндекса", с 29 декабря начнется потепление. В ночь на 1 января столбики термометров покажут до +2 градусов.

По словам руководителя группы метеопрогнозирования "Яндекс. Погоды" Александра Ганьшина, в начале новогодних каникул ожидается небольшой минус. А вот 4 января похолодает до -13 градусов.

Ранее мы писали, что с 21 декабря в Петербурге начнет курсировать новогодний "ДедМоробус".

Фото: pexels.com