В новогоднюю ночь в Петербурге будет плюсовая температура

Стало известно, какая погода будет в Петербурге в Новый год. Как рассказали в пресс-службе "Яндекса", с 29 декабря начнется потепление. В ночь на 1 января столбики термометров покажут до +2 градусов.
По словам руководителя группы метеопрогнозирования "Яндекс. Погоды" Александра Ганьшина, в начале новогодних каникул ожидается небольшой минус. А вот 4 января похолодает до -13 градусов.
Ранее мы писали, что с 21 декабря в Петербурге начнет курсировать новогодний "ДедМоробус".
Фото: pexels.com
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