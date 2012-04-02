С 21 декабря в Петербурге начнет курсировать новогодний "ДедМоробус"

Яркий автобус в стиле ретро с новогодними украшениями будет ездить каждый день с 16 до 21.

В Петербурге с 21 декабря начнет курсировать новогодний "ДедМоробус". Об этом рассказали в официальной группе туркомпании "Русь" в соцсети "ВКонтакте".

Яркий автобус в стиле ретро, украшенный разноцветными гирляндами и большими елочными игрушками, будет ездить каждый день с 16 до 21. Пассажирами необычного транспорта станут исключительно Деды Морозы. Они будут играть новогоднюю музыку и дарить подарки прохожим.

"ДедМоробус" будет курсировать от главного входа ТЦ "Галерея". Увидеть ретротранспорт на улицах города можно вплоть до 30 декабря.

Ранее мы писали, что в транспорте представили ироничные постеры с призывом держаться за поручни.

Фото: Instagram / dedmorobus