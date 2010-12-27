В Госдуме снова предложили судить чиновников за оскорбление россиян

В мае 2019 года законопроект был отозван для получения отзывов Верховного суда России.

Депутат Александр Старовойтов внес в Госдуму законопроект, предусматривающий наказание для чиновников, оскорбивших граждан. Об этом сообщило ФАН со ссылкой на имеющиеся в распоряжении копии документов.

В мае 2019 года законопроект был отозван для получения отзывов Верховного суда России и правительства, которые оказались отрицательными. В качестве примера приводилась статистка, согласно которой к административной ответственности по статье 5.61 КоАП РФ ("Оскорбление"), в 2016 году к ответственности привлекли 120 должностных лиц, в 2017 году — 68, в 2018 году — 60.

Старовойтов внес проект в Госдуму без изменений.

Ранее в Петербурге за пост в соцсетях задержали активиста, отсидевшего за оскорбление чиновников.

Фото: Piter.TV